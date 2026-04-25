Грузовик сбил женщину и протаранил жилой дом в Мариуполе
В Мариуполе водитель грузовика сбил женщину во дворе и врезался в жилой дом. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Грузовик сбил женщину и врезался в дом. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
По словам очевидцев, пострадавшая получила разные травмы, но осталась жива. Судя по фотографиям, грузовик двигался на довольно большой скорости, ведь его кабина «вошла» в облицовку ещё примерно на полметра. Детали происшествия не уточняются.
