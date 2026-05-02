«Мы разделяем вашу боль»: В КВН соболезнуют семье погибшей звезды «Утомленных солнцем»
В КВН выразили соболезнования семье трагически погибшей Елены Рыбалко
Елена Рыбалко.
Международное движение КВН выразило соболезнования в связи с трагической гибелью Елены Рыбалко — участницы команды «Утомленные солнцем», назвав это невосполнимой утратой.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды «Утомлённые солнцем». Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку», — говорится в заявлении Международного движения КВН.
Там заметили, что в этот трудный час разделяют боль её семьи и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой. Друзья и коллеги по юмористическому цеху уже начали публиковать посты с соболезнованиями в социальных сетях. Елена была известна по выступлениям в Премьер-лиге и Высшей лиге КВН.
Напомним, по данным ГИБДД, 53-летняя артистка КВН Елена Рыбалко из команды «Утомлённые солнцем» погибла Сочи под колёсами иномарки. Авария произошла вечером 1 мая в Адлерском районе. Муж артистки обратился к СМИ с просьбой.
