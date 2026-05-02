«Мы разделяем вашу боль»: В КВН соболезнуют семье погибшей звезды «Утомленных солнцем»

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды «Утомлённые солнцем». Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку», — говорится в заявлении Международного движения КВН.

Там заметили, что в этот трудный час разделяют боль её семьи и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой. Друзья и коллеги по юмористическому цеху уже начали публиковать посты с соболезнованиями в социальных сетях. Елена была известна по выступлениям в Премьер-лиге и Высшей лиге КВН.