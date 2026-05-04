КамАЗ протаранил 14 авто на МКАД, среди пострадавших есть дети

Столичная Госавтоинспекция сообщила о крупном ДТП на МКАД. По предварительной информации, на 41-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги водитель грузовика «КамАЗ» допустил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями. В результате происшествия травмы получили один взрослый и двое детей. Повреждения различной степени тяжести получили 14 транспортных средств.