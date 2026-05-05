Вылетел на тротуар и разнёс остановку: В Симферополе после жёсткого ДТП пострадала женщина

В Симферополе рейсовый автобус вылетел на тротуар и протаранил павильон остановки общественного транспорта, в результате чего одна женщина получила травмы и была отправлена в больницу. Данные о происшествии предоставлены пресс-службой ГИБДД по Республике Крым в телеграм-канале ведомства.

«По предварительным данным, сегодня около 07:10 в районе дома № 121 по улице Кечкеметской водитель 1965 года рождения, управляя транспортным средством «ПАФ», допустил неконтролируемый занос», — сказано в тексте.

После этого автобус врезался в остановочный комплекс, затем в бетонную опору, а после — в металлический забор и стойку светофора.

На данный момент сотрудники дорожной полиции Симферополя организовали служебное разбирательство по факту этого ДТП. Правоохранители выясняют все детали случившегося, опрашивают возможных свидетелей и изучают механизм возникновения неконтролируемого заноса автобуса.

