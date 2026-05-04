Автомобиль въехал в толпу в центре Лейпцига, есть погибшие и раненые
Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Причины наезда пока неизвестны.
Кадры с места ЧП. Видео © X / appclaud
Правоохранительные органы пока не дают чёткой оценки произошедшему, описывая ситуацию как «неясную». По словам представителя полиции, легковой автомобиль двигался через центральную часть города. Как сообщает газета, в результате инцидента пострадали как минимум восемь человек. Bild также отмечает, что водитель транспортного средства передвигался на высокой скорости.
Телекомпания MDR при этом сообщает, что в результате ЧП есть двое погибших.
Обложка © X / appclaud