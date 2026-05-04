Женщина за рулём монстр-трака задавила толпу на автошоу – погибли дети, 40 человек пострадали

В колумбийском городе Попаян dо время показательного выступления монстр-траков произошла страшная трагедия. Как сообщает телеканал Noticias Caracol, монстр-трак, которым управляла женщина, на полном ходу врезался в толпу зрителей. В результате погибли две девочки, около 40 человек пострадали.

Женщина на монстр-траке протаранила толпу зрителей на шоу в Колумбии.

По предварительной информации, женщина-водитель монстр-трака исполняла трюк, но в какой-то момент потеряла управление. Гигантский автомобиль, снося ограждения, направился прямо в сторону людей.

«Водитель потеряла контроль над автомобилем во время выполнения трюка, в результате чего он направился в сторону толпы и снёс ограждения», – передаёт телеканал.

После столкновения с людьми монстр-трак также врезался в фонарный столб. Удар привёл к короткому замыканию. Власти пока не уточняют, пострадал ли кто-то от удара током, помимо травм от самого наезда.

По последним данным, жертвами трагедии стали три человека. El Tiempo уточняет, что среди них двое несовершеннолетних девочек. Ещё около 40 зрителей получили ранения различной степени тяжести. Спасатели и медики работают на месте происшествия.

Губернатор департамента Каука Октавио Гусман выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он также заверил, что Минздрав страны вместе со спецслужбами сделают всё возможное для урегулирования ситуации и оказания помощи пострадавшим.

