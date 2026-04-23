Пилот ВВС Южной Кореи повредил истребитель ради фото в полёте

В Южной Корее пилот ВВС повредил истребитель во время полёта, пытаясь сделать эффектное фото на память. Инцидент произошёл ещё в 2021 году, но подробности стали известны только сейчас.

Как пишет Chosun Ilbo, старший лейтенант перед переводом в другую часть хотел сделать памятный снимок после выполнения задания. Для этого в воздух поднялись два истребителя F-15K. После завершения миссии пилот начал фотографировать на телефон во время возвращения на базу. Командир предложил помочь с кадром и поручил штурману снять сослуживца на видео. Затем самолёт лейтенанта резко набрал высоту, перевернулся и оказался над ведущим истребителем, чтобы попасть в кадр в эффектном положении. Во время этого манёвра машины подошли слишком близко друг к другу.

Пилот попытался уйти вверх, а ведущий истребитель — вниз, но избежать контакта не удалось. Левый киль одного F-15K задел левое крыло другого.Оба самолёта смогли благополучно приземлиться, однако ремонт обошёлся военным в 878,7 млн вон, или примерно в 593 тысячи долларов. Лётчика отстранили от службы и потребовали возместить ущерб. Позже размер компенсации снизили в десять раз — до 87,8 млн вон. Власти учли, что в части существовала традиция делать такие фото, а командир фактически разрешил съёмку. После этого пилот ушёл из ВВС и перешёл в гражданскую авиацию.

В южнокорейских ВВС сообщили, что он получил дисциплинарное наказание, лишился права управлять военным самолётом и уже уволен со службы.

Подобные истории в авиации уже случались. В США пилот лёгкого самолёта разбился после того, как делал селфи в полёте, а в Германии экипаж Air Berlin устроил эффектный прощальный пролёт над аэропортом, объяснив его желанием красиво попрощаться с авиакомпанией. На авиашоу ради зрелищных кадров и вовсе отдельно закладывают так называемые photo pass — плотные проходы строем для фото и видео.