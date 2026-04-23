В глухой тайге с тиграми и без связи: Пропавших в Хабаровском крае рыбаков нашли живыми

В Хабаровском крае благополучно завершилась поисковая операция. Пятеро рыбаков, считавшихся пропавшими, нашлись спустя двое суток, проведённых в лесу.

Изначально путешественники сбились с намеченного пути, направившись к покинутому поселению. Как выяснил SHOT, в этот момент у их микроавтобуса случилась поломка, оставив людей в глуши недалеко от населённого пункта Южный.

Люди оказались полностью отрезанными от цивилизации без мобильной сети и спутниковой связи. Ситуация осложнялась тем, что поблизости обитают медведи и тигры, однако дикие звери не потревожили группу.

Сегодня удача улыбнулась одному из участников поездки. Автомеханик по имени Сергей поймал слабый сигнал сотовой вышки и смог дозвониться до матери. Женщина оперативно передала координаты спасателям.

Сейчас пострадавшие в порядке, их здоровью ничто не угрожает. Ожидается, что через пару часов любители рыбалки доберутся до жилого района с надёжным покрытием, после чего отправятся домой в Хабаровск.

Напомним, ранее в Хабаровском крае развернули поисковую операцию по обнаружению шестерых пропавших граждан. Компания из 19-летнего Никиты, его девушки Насти и четверых приятелей отправилась на рыбалку 18 апреля и с тех пор перестала выходить на связь.