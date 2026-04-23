СК предъявил обвинение турагентам после гибели трёх туристов в Бурятии

В Бурятии следствие предъявило обвинение руководителю туристической компании и двум его сотрудникам после гибели трёх туристов во время восхождения на пик Мунку-Сардык. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

«В Бурятии трём фигурантам уголовного дела о гибели туристов в горах Восточного Саяна предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее следствие вызвало на допрос директора турфирмы Endeavour Tour, его заместителя и гида-инструктора. Они были организаторами тура, а также лично участвовали в походе. Известно, что лидер группы долго готовился к покорению. Он три месяца не пил алкоголь, бегал марафоны, отжимался, делал планку, выкладывался в спортзале, а также занимался йогой и медитацией.

Напомним, СК возбудил уголовное дело по факту гибели туристов. По данным следствия, группа из 15 человек прибыла из Красноярска в посёлок Монды Окинского района и 18 апреля вышла на маршрут. Группа должна была вернуться через четыре дня, но в ночь на 21 апреля некоторые из участников неожиданно спустились к автомобильной дороге у подножия гор. В придорожном кафе они оставили сообщение о гибели трёх человек во время спуска и затем вернулись на место происшествия.