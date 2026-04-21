Стала известна стоимость смертельного восхождения туристов на гору в Бурятии

Участники смертельного похода на высочайшую вершину Саян Мунку-Сардык (3491 метр) в Бурятии отдали за тур от 18 до 25 тысяч рублей. Часть альпинистов имела опыт и регулярно ходила в горы, сообщает SHOT.

Туристы перед отправлением на Мунку-Сардык. Видео © SHOT

Группу вёл 38-летний инструктор Виктор Д. Мужчина долго готовился к покорению. Он три месяца не пил алкоголь, бегал марафоны, отжимался, делал планку, выкладывался в спортзале, а также занимался йогой и медитацией. Последний выход на маршрут у инструктора состоялся 10 марта — на хребет Борус в Западном Саяне с высшей точкой 2318 метров. Среди участников похода были основатель турагентства Сергей Т. и главный исполнительный директор фирмы Валерия Л.

Инструктор группы Виктор. Фото © SHOT

Тур от компании Endeavour Tour включал встречу на вокзале Иркутска и трансфер в посёлок Монды (Тункинский район), откуда путешественники вышли в горы 18 апреля. Возвращение планировалось 22-го числа, но ситуация пошла не по плану.

Предварительно, у группы оборвалась страховочная связка, в результате чего трое человек получили травмы. Когда остальные участники отправились за помощью, пострадавшие быстро замёрзли насмерть. «Подушка» Мунку-Сардык — это плато перед крутым скально-ледовым участком, которое не защищено от ветра. В том месте температура упала до минус 10 градусов, пошёл мокрый снег.