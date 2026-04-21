Обрыв связки и записка: 12 туристов застряли у тел мёртвых спутников на «подушке» Мунку-Сардыка

Погибшие в Бурятии туристы застряли на «подушке» Мунку-Сардыка — это плато перед крутым скально-ледовым участком. Их спутники могли погибнуть после полученных травм во время восхождения на пик. Пока их напарники пытались вызвать спасателей, пострадавшие умирали от переохлаждения. Сейчас остаётся риск обморожения для выживших участников восхождения, которые ждут помощи около суток.

По информации SHOT, в красноярской группе было 15 туристов, большая часть — женщины. На высоте около 3000 метров — после «подушки» Мунку-Сардыка альпинисты обычно надевают кошки и связываются верёвками. Предварительно, у красноярских туристов оборвалась связка и трое получили травмы.

Часть группы отправилась за помощью к хозяину ближайшего придорожного кафе. Туристы знали, что у владельца есть квадроцикл, и он теоретически мог подняться на нём к месту ЧП, чтобы спасти людей. На тот момент все 15 человек ещё были живы. Альпинисты отправили записку с просьбой о помощи через супружескую пару, которую встретили на своём пути. Но мужчина смог прочитать её только на следующее утро, когда трое пострадавших уже умерли.

Также с помощью текстовой рации группа пыталась вызвать спасателей. Сейчас сотрудники МЧС готовятся добраться до места ЧП, где помощи ждут 12 выживших туристов. Путь может занять около 6 часов — пешком придётся пройти около 20 километров. Выжившие туристы чувствуют себя нормально, но существует риск того, что они могут тоже замёрзнуть. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).