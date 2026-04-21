Стало известно, почему туристы замёрзли насмерть в горах Бурятии

Группа туристов из Красноярска, трое из которых погибли при спуске в горах Бурятии, оказалась в зоне мощного циклона. Об этом сообщила вице-президент федерации «Байкальский экстрим» Оксана Климова.

«В силу плохой погоды, связанной с циклоном, прошедшим как раз в это время, группа попала в него, полагаю», — заявила она ТАСС.

Инцидент произошёл в районе Восточного Саяна, на территории Тункинского и Окинского районов. В выходные там наблюдались сложные метеоусловия: снегопады сопровождались сильным ветром, а температура резко опустилась ниже нуля.

Непогода 18–19 апреля сначала накрыла Иркутскую область, а затем распространилась на Бурятию. Именно на границе этих регионов проходят популярные маршруты к вершине Мунку-Сардык.

Ранее сообщалось, что синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Бурятии 21 апреля. По прогнозам, скорость ветра могла достигать 18 м/с, а в ряде районов ожидались осадки в виде снега с дождём. Несмотря на то что туристическая группа была официально зарегистрирована, это не уберегло её от трагических последствий.