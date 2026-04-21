Записка в кафе и роковой спуск: СК раскрыл детали смертельного ЧП в горах Бурятии
Погибшие при спуске с Мунку-Сардык в Бурятии были туристы из Красноярска
© MAX / СУ СК России по Республике Бурятия
Трагедия произошла в горах Восточного Саяна в Бурятии. Три туриста из Красноярского края погибли от переохлаждения. Группа из 15 человек совершала восхождение к пику Мунку-Сардык.
По данным Следственного управления СК России по Бурятии, 18 апреля туристы вышли из базового лагеря на маршрут. Путь пролегал к мосту через реку Белый Иркут, затем – мимо слияния рек Белый Иркут и Мугувек – к вершине. Возвращение планировалось на 22 апреля, к полудню.
Но случилось страшное. Ночью 21 апреля несколько туристов спустились к автомобильной трассе у подножия гор. В придорожном кафе они оставили записку. В ней сообщалось о гибели трёх человек во время спуска.
После этого они поднялись обратно к месту происшествия. Владелец кафе утром передал записку спасателям. Те немедленно выдвинулись к месту трагедии.
Сейчас на месте работают следователи СК. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.
Ранее Life.ru писал, что синоптики предупреждали о плохой погоде в Бурятии 21 апреля. Ветер усиливался до 18 метров в секунду, местами шли смешанные осадки. Туристическая группа была зарегистрирована, но это не спасло от трагедии. Горы не прощают ошибок. И иногда даже опытные путешественники оказываются бессильны перед стихией.
