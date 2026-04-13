Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 01:59

«Непогода пыталась похоронить нас заживо»: Выжившие на Камчатке туристы 36 часов боролись со стихией

Обложка © Telegram / сПУТНИКИ по жизни

Одна из участниц туристической группы, застрявшей на Камчатке рассказала, что люди боролись за жизнь более полутора суток. Об этом Полина Фёдорова написала в семейном Telegram-канале, отметив, что «непогода пыталась похоронить нас заживо».

«Нет таких слов, чтобы описать трагедию, которой закончился поход… Поход был просто невероятно красивым и интересным до того рокового момента. Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше шести часов удерживали шатёр, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — пишет она.

Переохлаждение стало причиной гибели двух туристов на Камчатке
Переохлаждение стало причиной гибели двух туристов на Камчатке

Напомним, 28 марта группа из девяти человек стартовала в зарегистрированный поход из посёлка Пиначево. 3 апреля у Таловского кордона произошёл конфликт, после которого двое остались на Семёновском кордоне, а семеро двинулись к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с этой семёркой прервалась, поиски осложняла сильная метель. В итоге вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших с признаками сильного обморожения. Остальные двое туристов погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar