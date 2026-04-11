Переохлаждение стало причиной гибели двух туристов на Камчатке

На Камчатке двое членов туристической группы погибли во время похода из-за сильного переохлаждения во время пурги. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Инцидент произошёл во время прохождения маршрута в сложных погодных условиях.

Два туриста погибли на Камчатке из-за переохлаждения в пурге.

Причиной гибели стало переохлаждение, которое наступило на фоне ухудшения метеообстановки. Следствие установило, что организаторы и участники похода не учли погодные риски и требования безопасности, что привело к тяжёлым последствиям. Жертвами стали два человека в возрасте 22 и 24 лет. Ещё пятеро участников группы получили различные травмы и вред здоровью.

В рамках расследования следователи допросили выживших туристов, которые смогли выбраться из зоны бедствия. Назначены семь судебно-медицинских экспертиз, которые должны установить точные причины смерти и оценить степень вреда пострадавшим.

Ранее стало известно, как проходила эвакуация туристов, оказавшихся в зоне сильного бурана после потери связи. Погодные условия резко ухудшились, и палатку, где находилась группа, начало быстро заметать снегом. Менее чем за час укрытие оказалось засыпанным почти на полтора метра, при этом давление снега стало разрушать конструкцию.