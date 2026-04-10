«Как на перевале Дятлова»: Отец выжившего туриста раскрыл новую версию трагедии на Камчатке
KP.ru: Паника могла вынудить не выживших на Камчатке туристов разрезать палатку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MolOleg
Назван возможный сценарий трагедии с группой туристов на Камчатке — они могли запаниковать и разрезать палатку. Об этом изданию «КП-Петербург» рассказал Сергей, отец выжившего участника похода Егора.
По его словам, сын с возлюбленной Елизаветой отстали от остальных семерых путешественников, чтобы переждать непогоду. Остальные ушли дальше на перевал, где поставили отапливаемую палатку и имели при себе средства для обогрева.
«В определённый момент в палатке началась паника. Туристы решили, что их заваливает снегом, разрезали палатку и начали бежать, как на перевале Дятлова. В это время мой сын и Елизавета были ниже на склоне, паники у них не было», — заключил Сергей.
Напомним, что группа туристов из Санкт-Петербурга попала в непогоду на Камчатке. В результате происшествия два человека погибли от переохлаждения, пятеро пострадавших госпитализированы. Следственные органы проводят проверку. Спасатель считает, что межсезонье может быть одной из причин гибели туристов на Камчатке.
