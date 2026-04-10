Китайские подделки против камчатских морозов: Спасатель назвал скрытые причины гибели питерских туристов

Трагическая гибель группы туристов из Санкт-Петербурга на Камчатке вновь подняла острый вопрос о культуре походов в условиях дикой природы. Спасатель и альпинист Денис Киселёв в беседе с Life.ru объяснил, почему межсезонье смертельно опасно, как мода на «быстрые походы» убивает новичков и при чём тут дешёвое китайское снаряжение.

Ключевая проблема, по мнению эксперта, заключается в недооценке межсезонья. В это время прогнозы погоды часто ошибаются, а резкое падение температуры до аномальных значений становится нормой, к которой многие оказываются не готовы. По словам Киселёва, трагедия часто наступает тогда, когда туристы, ожидая тепла, сталкиваются с резким ухудшением условий: снегом, ветром и критическим холодом.

Каждая трагедия кроется в мелочах. Сейчас межсезонье, а походы в это время чреваты резкими перепадами температуры. Мы часто надеемся на тепло, а на деле может выпасть аномальный минус. Судя по обморожениям у ребят, ситуация была именно такой. Денис Киселёв Альпинист

Особое внимание спасатель уделил современной моде на облегчённое снаряжение. Концепция fast and light подразумевает отказ от палаток и тяжёлого груза в пользу скорости, но она требует огромного опыта, физической подготовки и, самое главное, дорогостоящих высококачественных материалов. Однако многие пытаются следовать трендам, используя дешёвые китайские подделки снаряжения, одежды и мембранных тканей, которые не справляются с реальными горными нагрузками.

Отвечая на вопрос о том, почему в группе погибли именно мужчины, Киселёв призвал избегать поспешных выводов. Эксперт отметил, что физиология мужчин и женщин различается: если мужской организм лучше адаптирован к кратковременным силовым рывкам, то женский нередко демонстрирует удивительную выносливость при длительном воздействии неблагоприятных факторов — холода, ветра и голода. Вероятнее всего, парни взяли на себя самую тяжёлую работу и распределили нагрузку так, что первыми истощились именно они.

Эксперт подчеркнул, что данная трагедия требует тщательного расследования, чтобы в будущем другие группы смогли извлечь уроки. Главный вывод, который стоит сделать из этой истории, прост: горы не терпят легкомыслия и цена ошибки в экстремальных условиях часто оказывается непомерно высокой.

Напомним, что группа туристов из Санкт-Петербурга попала в непогоду на Камчатке. В результате происшествия два человека погибли от переохлаждения, пятеро пострадавших госпитализированы. Следственные органы проводят проверку.