Три туриста погибли от переохлаждения при спуске с горы в Бурятии

На горе Мунку-Сардык в Бурятии погибли три туриста. Смерть наступила от переохлаждения во время спуска с вершины. Трагедия случилась 21 апреля на туристическом маршруте в Окинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

«По предварительным данным погибли три человека от переохлаждения. Их личности устанавливаются», — указано в сообщении.

Перед этим синоптики предупредили о плохой погоде в Бурятии 21 и 23 апреля. По данным Гидрометцентра, ветер усилится до 18 м/с. Местами прошли смешанные осадки.

В спасательной службе уточнили, что туристическая группа была зарегистрирована. Сейчас на место выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

