21 апреля, 03:22

Три туриста погибли от переохлаждения при спуске с горы в Бурятии

На горе Мунку-Сардык в Бурятии погибли три туриста. Смерть наступила от переохлаждения во время спуска с вершины. Трагедия случилась 21 апреля на туристическом маршруте в Окинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

«По предварительным данным погибли три человека от переохлаждения. Их личности устанавливаются», указано в сообщении.

Перед этим синоптики предупредили о плохой погоде в Бурятии 21 и 23 апреля. По данным Гидрометцентра, ветер усилится до 18 м/с. Местами прошли смешанные осадки.

В спасательной службе уточнили, что туристическая группа была зарегистрирована. Сейчас на место выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

«Непогода пыталась похоронить нас заживо»: Выжившие на Камчатке туристы 36 часов боролись со стихией

Ранее на трассе в Забайкальском крае опрокинулся автобус с туристами из Китая. В салоне находились 40 человек. Два человека погибли в результате аварии. Водителя автобуса задержали. Предварительная причина ДТП — неблагоприятные погодные условия.

Лия Мурадьян
