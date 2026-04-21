21 апреля, 07:10

СК возбудил уголовное дело после гибели туристов в горах Бурятии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ParamePrizma

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трёх туристов в горах Восточного Саяна в Бурятии. Трагедия произошла во время восхождения к пику Мунку-Сардык — одному из самых популярных маршрутов в регионе.

«Возбуждено уголовное дело по сообщению о гибели трех туристов, совершавших в составе туристической группы восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – информирует СК.

По данным следствия, группа из 15 человек прибыла из Красноярска в посёлок Монды Окинского района и 18 апреля вышла на маршрут. Возвращение было запланировано через четыре дня, однако в ночь на 21 апреля часть участников неожиданно спустилась к автомобильной трассе у подножия гор.

Туристы оставили записку в придорожном кафе, в которой сообщили о гибели трёх человек во время спуска, после чего вновь поднялись обратно к месту происшествия. Утром владелец заведения передал информацию спасателям, и к группе оперативно выдвинулся поисково-спасательный отряд.

Следствие намерено установить, были ли допущены нарушения при организации похода и соблюдались ли требования безопасности. В настоящее время к базовому лагерю направлена следственно-оперативная группа. На месте специалисты будут проводить первичные следственные действия, чтобы выяснить точные причины произошедшего и восстановить картину событий.

Стало известно, почему туристы замёрзли насмерть в горах Бурятии

Ранее сообщалось, что синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Бурятии 21 апреля. По прогнозам, скорость ветра могла достигать 18 м/с, а в ряде районов ожидались осадки в виде снега с дождём. Туристическая группа была официально зарегистрирована, однако это не уберегло её от трагических последствий.

Андрей Бражников
