Пожалел и поселил у себя: Девушка обчистила квартирку парня, пока он воевал на СВО

Жительница Ростова-на-Дону Милена угнала несколько автомобилей и похитила вещи из квартиры своего парня Олега, пока он находился на специальной военной операции. Об этом адвокат пострадавшего рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Ушедший в зону СВО Олег, которого за время совершения подвига обокрала любимая. Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

По словам представителя интересов парня, он познакомился с невестой-воровкой в 2021 году. Мать якобы выгнала её из дома. Желая помочь, он предложил ей временное жильё у себя. В итоге пара прожила вместе полтора года. До ухода в зону СВО Олег ремонтировал и перепродавал автомобили.

Одна из украденных машин Олега. Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

Мать военного рассказала телеграм-каналу, что после отъезда сына Милена осталась в квартире одна. Когда женщина в 2023-м пришла проведать девушку, в жилье не оказалось ни мебели, ни личных вещей её кровиночки — только голые стены. Пропала вся бытовая техника, исчезли также и все машины, которые принадлежали Олегу. Одна из соседок позже рассказала, что собственными глазами видела, как Милена вывозила из дома вышеупомянутое.

Родные Олега написали заявление в полицию. Уголовное дело завели, но, по словам семьи, следствие буксует и никуда не двигается. В розыск автомобили до сих пор не объявили, хотя две из них уже успели перепродать новым владельцам, а штрафы за нарушения продолжают приходить на имя отца и матери Олега. Помимо этого, родственники подали жалобу в прокуратуру и сейчас собирают документы для гражданского иска.

