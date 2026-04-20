«Чёрные вдовы» стали чаще наводить смертельную порчу на мужей — бойцов СВО

Член СПЧ Марина Ахмедова рассказала, что к гадалке Валерии обращались жёны бойцов СВО с просьбой узнать, жив ли муж, и некоторые даже расстраивались, когда получали положительный ответ. Они просили ведунью сделать супругу порчу на смерть.

Валерия отправляет таких клиенток в бан, поскольку бойцы пользуются уважением у представителей магической индустрии, а сама Ахмедова посоветовала экстрасенсам обращаться в таких случаях не к тёмным силам, а к полиции. Сразу несколько медиумов подтвердили kp.ru, что такие запросы действительно есть, но бывают очень редко, а иногда обращаются тёщи.

«В семье иногда такие дела творятся, такая ненависть порой — вот и хотят зла зятю. Ну и выгоды для себя — чтобы денег получить за его гибель. Человек ещё жив, а люди уже делят его гробовые», — отметила экстрасенс Анна Печуева.

Ранее «чёрная вдова» сплела сети в военном госпитале и вышла замуж за 5 раненых бойцов СВО ради «‎гробовых». Речь идёт о медсестре. А в Самарской области «чёрная вдова» претендует на наследство героя, с которым расписалась за день до отправки на СВО.