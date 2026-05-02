Пассажирский автобус въехал в жилой дом в Нижних Сергах

В городе Нижние Серги на юго-западе Свердловской области рейсовый автобус врезался в жилой дом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, водитель внезапно почувствовал недомогание за рулём. В салоне в этот момент находились пассажиры. Транспортное средство потеряло управление и наехало на стену дома. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Автоинспекторы оперативно прибыли на место происшествия и помогли шофёру оформить необходимые документы. В Госавтоинспекции призвали всех водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулём.

Ранее в посёлке Тавричанка Приморского края произошла авария, в которой пострадали пять человек. Полиция установила: аварию совершил 27-летний водитель, у которого не было прав.