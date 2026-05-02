В ДТП с туристическим автобусом в Мексике погибли 11 человек

На западе Мексики произошла крупная авария. В муниципалитете Аматлан-де-Каньяс штата Наярит вылетел с трассы и перевернулся туристический автобус. Еогибли минимум 11 человек, ещё 16 — пострадали. Информацию подтвердила генеральная прокуратура региона.

ДТП с автобусом в Мексике. Видео © X / Notigram Jalisco

В ведомстве уточнили, что шестеро погибли на месте происшествия. Ещё пятеро скончались в больницах. Власти Наярита координируют действия с правительством соседнего штата Халиско. Все жертвы инцидента жили именно в этом регионе.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением. Транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Все пассажиры направлялись на отдых в природный парк «Эль-Манто».