Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 00:08

В ДТП с туристическим автобусом в Мексике погибли 11 человек

Обложка © X / Notigram Jalisco

На западе Мексики произошла крупная авария. В муниципалитете Аматлан-де-Каньяс штата Наярит вылетел с трассы и перевернулся туристический автобус. Еогибли минимум 11 человек, ещё 16 — пострадали. Информацию подтвердила генеральная прокуратура региона.

В ведомстве уточнили, что шестеро погибли на месте происшествия. Ещё пятеро скончались в больницах. Власти Наярита координируют действия с правительством соседнего штата Халиско. Все жертвы инцидента жили именно в этом регионе.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением. Транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Все пассажиры направлялись на отдых в природный парк «Эль-Манто».

Под Черкассами родные мобилизованного устроили ДТП, убив двух сотрудников ТЦК

Ранее в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием автомобиля, в котором находились подростки. Погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Мексика
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar