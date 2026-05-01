На Урале возбуждено дело после смертельного ДТП с участием подростков

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового ДТП на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в Свердловской области, в котором погибли четыре человека и трое пострадали. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

«По данному факту следственным отделом по городу Первоуральску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств аварии. Прокуратура региона взяла на контроль ход доследственной проверки.

Ранее в посёлке Тавричанка Приморского края произошла авария, в которой пострадали пять человек. По информации полиции, ДТП устроил 27-летний водитель, не имевший прав на управление транспортным средством.