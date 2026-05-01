Набитый подростками автомобиль устроил массовое ДТП в Екатеринбурге, четверо погибли
Место ДТП на ЕКАД в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области
На 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП. Водитель «Рено», в котором находилось пять человек, в дождь ехал слишком быстро, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой», сообщила пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области.
После этого «Рено» отбросило в грузовик «Ман», а затем в «Опель», и машина загорелась. В «Рено» находились пять человек. Предварительно, все — несовершеннолетние.
«В автомобиле «Рено» находились пять человек, четверо из которых погибли... Их личности в настоящий момент устанавливаются полицией. Ещё одна пассажирка 2009 года рождения в тяжёлом состоянии госпитализирована в 9-ю ДГКБ», — говорится в сообщении.
В «Тойоте» пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. Водитель грузовика и пассажиры «Опеля» не пострадали. Движение ограничено, на месте работают ДПС и следователи.
Ранее в Приморье 27-летний водитель без прав устроил ДТП: он пошёл на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Пострадали водитель и четыре пассажира. Водителя привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу и отсутствие страховки, назначено медосвидетельствование. Проводится проверка.
