День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 16:12

Полиция ФРГ задержала водителя, наехавшего на пешеходов в центре Лейпцига

Обложка © X / Media Express

Обложка © X / Media Express

По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения в результате того, что автомобиль въехал в группу людей в центре Лейпцига. Полиция задержала предполагаемого виновника инцидента. Об этом журналистам сообщил обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг.

По его словам, задержание произвели прибывшие на место сотрудники полиции. Подробности о личности задержанного и его мотивах пока не раскрываются. Обстоятельства и мотивы происшествия выясняются. Правоохранительные органы ведут расследование. Информация о количестве пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека и пострадали как минимум восемь. Bild также отмечал, что водитель транспортного средства передвигался на высокой скорости.

Женщина за рулём монстр-трака задавила толпу на автошоу – погибли дети, 40 человек пострадали
Женщина за рулём монстр-трака задавила толпу на автошоу – погибли дети, 40 человек пострадали

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Германия
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar