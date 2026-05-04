Полиция ФРГ задержала водителя, наехавшего на пешеходов в центре Лейпцига

По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения в результате того, что автомобиль въехал в группу людей в центре Лейпцига. Полиция задержала предполагаемого виновника инцидента. Об этом журналистам сообщил обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг.

По его словам, задержание произвели прибывшие на место сотрудники полиции. Подробности о личности задержанного и его мотивах пока не раскрываются. Обстоятельства и мотивы происшествия выясняются. Правоохранительные органы ведут расследование. Информация о количестве пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека и пострадали как минимум восемь. Bild также отмечал, что водитель транспортного средства передвигался на высокой скорости.