Борщ нажал на газ: Кастрюля супа устроила «паровозик» из машин на заправке
В Южно-Сахалинске на АЗС в Хомутово произошла массовая авария. Необычной причиной ДТП стала кастрюля борща, которую водитель перевозил в салоне автомобиля. Авария случилась в понедельник, 4 мая, около 17:50. В числе пострадавших оказалась блогер и автор Telegram-канала «Таня и Ваня».
По её словам, она стояла в очереди на заправку, когда внезапно услышала удар. После этого её автомобиль немного протащило вперёд.
«Со слов самого виновника — водителя красной «Короллы», он перевозил кастрюлю в ногах. Видимо, она съехала и на газ даванула. На скорости он влетел в «Сурф». «Сурф» стоял на ручнике, ребята даже не почувствовали удар — задняя часть авто поднялась и понесло», — рассказала Татьяна «Эху Сахалина».
Сама сахалинка находилась в серой Toyota Gaia. Её машина серьёзно пострадала: разбита левая задняя часть, повреждено заднее стекло и помят перед. Красная Toyota Corolla сначала врезалась в Toyota Surf, после чего удар пришёлся и по другим автомобилям. Так на заправке образовался настоящий «паровоз» из машин.
Теперь виновнику аварии предстоит разбирательство со всеми пострадавшими. Судя по повреждениям автомобилей, оно может оказаться долгим и затратным.
