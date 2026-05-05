Звезда клипа «Девочка-война» погибла под колёсами мотоцикла в Москве

Известная блогер и участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война» Ксения Добромилова погибла в Москве. Её сбил мотоцикл во время съёмки на Большой Дорогомиловской улице, сообщает SHOT.

Известная в мотокругах девушка, снимавшая байкеров, была сбита одним из них прямо на дороге. Реанимация не помогла, Добромилова скончалась на месте. Водитель мотоцикла задержан, от госпитализации он отказался. Ксении было 34 года.

В мае 2023-го Ксения Добромилова уже попадала в ДТП. Она на мотоцикле въехала в «мерседес» на Пресненской набережной возле Экспоцентра. Тогда девушка получила перелом лучевой кости.