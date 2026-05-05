Погибшую в ДТП звезду КВН Елену Рыбалко похоронили в Сочи без пафоса и камер
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lenaborshcheva
Сочинская команда КВН «Утомлённые солнцем» простилась с Еленой Рыбалко, трагически погибшей в результате ДТП. Как сообщает kp.ru, похороны состоялись на Верхне-Высоком кладбище, расположенном в живописной и уединенной части города.
Церемония прощания прошла скромно, без излишней помпезности и внимания прессы. Как сообщили представители ритуального агентства «Мавзолей», прощание проходило в доме Елены, где она воспитывала детей и куда планировала вернуться в день своей гибели.
На церемонии присутствовали близкие, соседи и бывшие соратники по КВН, желавшие проводить её в последний путь в тишине.
Напомним, звезда КВН из команды «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко погибла 1 мая в Адлере во время ДТП. В артистку на высокой скорости врезался автомобиль Toyota, в результате чего она скончалась на месте аварии. В КВН выразили соболезнования семье трагически погибшей коллеги. Муж артистки обратился к СМИ с просьбой.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.