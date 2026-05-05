Погибшую в ДТП звезду КВН Елену Рыбалко похоронили в Сочи без пафоса и камер

Сочинская команда КВН «Утомлённые солнцем» простилась с Еленой Рыбалко, трагически погибшей в результате ДТП. Как сообщает kp.ru, похороны состоялись на Верхне-Высоком кладбище, расположенном в живописной и уединенной части города.

Церемония прощания прошла скромно, без излишней помпезности и внимания прессы. Как сообщили представители ритуального агентства «Мавзолей», прощание проходило в доме Елены, где она воспитывала детей и куда планировала вернуться в день своей гибели.

На церемонии присутствовали близкие, соседи и бывшие соратники по КВН, желавшие проводить её в последний путь в тишине.