«Наша Леночка»: Галустян вспомнил о тандеме с погибшей хохотушкой из «Утомлённых солнцем»
Галустян выразил соболезнования семье погибшей в ДТП Елены Рыбалко
Обложка © Youtube / Преображение Сочи
Актёр Михаил Галустян выразил соболезнования в связи со смертью Елены Рыбалко, отметив, что самые смешные номера в КВН он делал в тандеме с ней ещё в студенчестве. Об этом сообщает Телеканал «Звезда».
«Ушла наша Леночка... Мы очень много времени держались вместе в студенческие годы в гастролях, на репетициях», — со скорбью сказал комедиант.
Галустян вспомнил Елену как очень весёлую, активную и жизнерадостную девушку.
Ранее Life.ru рассказывал, что звезда КВН из команды «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко погибла в Адлере во время ДТП. В артистку на высокой скорости врезался автомобиль Toyota, в результате чего она скончалась на месте аварии. В КВН выразили соболезнования семье трагически погибшей коллеги. Муж артистки обратился к СМИ с просьбой.
