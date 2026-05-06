Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Мордовии

В Мордовии следователи инициировали уголовное производство по факту дорожной аварии с участием пассажирского автобуса. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, руководитель регионального управления СК России дал поручение своим подчинённым инициировать вопрос об изъятии материалов проверки по факту этого ДТП из органов внутренних дел и принять их к своему производству.

Ранее жёсткое ДТП произошло в Серпухове: там после столкновения перевернулась скорая помощь. Авария случилась на улице Ленина в посёлке Большевик. Водитель автомобиля «Чанган» врезался в скорую помощь, которая в тот момент не везла пациентов. От удара медицинский автомобиль опрокинулся на припаркованную на светофоре «Газель». Пострадавшие фельдшеры были доставлены в больницу.