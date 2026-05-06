День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 20:10

Минздрав Мордовии рассказал о травмах пострадавших в ДТП с автобусом

Обложка © МАКС / МВД по Республике Мордовия

Обложка © МАКС / МВД по Республике Мордовия

У 13 пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Мордовии диагностировали травмы лёгкой и средней степени тяжести. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения, пишет РИА «Новости».

13 пассажиров опрокинувшегося автобуса получили лёгкие травмы. Видео © МАКС / МВД по Республике Мордовия

ДТП произошло в среду в 18:40 на дороге «Саранск – Напольная Тавла». По данным ГИБДД Мордовии, рейсовый автобус опрокинулся. После аварии за медпомощью обратились 13 человек.

Медики осмотрели пострадавших на месте. Им оказали помощь бригады скорой. Затем пациентов направили в Мордовскую республиканскую клиническую больницу.

Виновного в смертельном ДТП с шестью погибшими под Пензой осудили на 6,5 года
Виновного в смертельном ДТП с шестью погибшими под Пензой осудили на 6,5 года

Ранее сообщалось, что в Мордовии пассажирский автобус попал в ДТП. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, за медицинской помощью после инцидента обратились 13 человек. Всего в салоне находились 20 человек, включая водителя и кондуктора.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Мордовия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar