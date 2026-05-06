Минздрав Мордовии рассказал о травмах пострадавших в ДТП с автобусом

У 13 пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Мордовии диагностировали травмы лёгкой и средней степени тяжести. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения, пишет РИА «Новости».

ДТП произошло в среду в 18:40 на дороге «Саранск – Напольная Тавла». По данным ГИБДД Мордовии, рейсовый автобус опрокинулся. После аварии за медпомощью обратились 13 человек.

Медики осмотрели пострадавших на месте. Им оказали помощь бригады скорой. Затем пациентов направили в Мордовскую республиканскую клиническую больницу.

Всего в салоне находились 20 человек, включая водителя и кондуктора.