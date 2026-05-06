В Мордовии пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали 13 человек

В Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, полученной ТАСС от региональной Госавтоинспекции, в результате инцидента за медицинской помощью обратились 13 человек.

«По предварительным данным, [в результате аварии с участием автобуса] 13 человек обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.

Всего в салоне автобуса находилось 20 человек, включая водителя и кондуктора.

Ранее жёсткое ДТП произошло в Серпухове: там после столкновения перевернулась скорая помощь. Авария случилась на улице Ленина в посёлке Большевик. Водитель автомобиля «Чанган» врезался в медицинскую карету.