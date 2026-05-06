В Мордовии пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали 13 человек
В Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, полученной ТАСС от региональной Госавтоинспекции, в результате инцидента за медицинской помощью обратились 13 человек.
«По предварительным данным, [в результате аварии с участием автобуса] 13 человек обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.
Всего в салоне автобуса находилось 20 человек, включая водителя и кондуктора.
