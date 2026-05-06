Виновного в смертельном ДТП с шестью погибшими под Пензой осудили на 6,5 года

Водителя, по вине которого в ДТП погибли шесть человек, приговорили к лишению свободы. Авария произошла в Пензенской области. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Суд установил, что 1 августа 2025 года осуждённый находился за рулём автомобиля с тремя пассажирами. Он двигался по трассе М5 «Урал» от Москвы в сторону Самары. Водитель разогнался на участке вне населённого пункта до скорости более 90 километров в час. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной. В ней находились водитель и два пассажира.

В результате происшествия погибли три пассажира автомобиля подсудимого — мужчины 31, 37 и 41 года, которые возвращались с вахты. Также скончались 49-летний водитель встречного автомобиля, его 41-летняя супруга и их 13-летний сын.







«Суд вынес приговор жителю Саратовской области 1972 года рождения, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ <…> и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что рэперу Navai грозит административная ответственность после ДТП на Ferrari в Москве. Речь идёт о порче городской инфраструктуры и езде без номеров. За повреждение дорожных сооружений музыканту может грозить штраф до 10 тысяч рублей. За нарушение правил установки регистрационных знаков предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев. Также не исключают иск от городской администрации. Напомним, что Navai вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снёс светофор. После столкновения его Ferrari оказался на тротуаре. У машины сильно повреждена передняя левая часть, разбит бампер и деформировано крыло. Сам музыкант заявил, что не гнал и ехал примерно 60–65 километров в час. По его словам, Ferrari развернуло из-за спортивных колёс.