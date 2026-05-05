Рэпер Navai на чёрном Ferrari без номеров снёс светофор в центре Москвы

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в аварию на Зубовском бульваре в Москве. По предварительным данным, музыкант вылетел с дороги на чёрном Ferrari и снёс светофор. Об сообщает корреспондент Life.ru.

После ДТП спорткар оказался задними колёсами на тротуаре. Сообщается, что из машины начал вытекать бензин.

В тот же день в Москве произошла ещё одна авария, связанная с творчеством HammAli & Navai. Погибла актриса Ксения Добромилова, снимавшаяся в клипе «Девочка-война». По имеющимся данным, девушку сбил байк, который она пыталась сфотографировать. Подробности обоих происшествий уточняются.