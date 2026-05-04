Причиной массового ДТП с 14 авто на МКАД стал отказ тормозов у грузовика

Причиной массовой аварии на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана стал отказ тормозной системы у грузовика. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, эту версию озвучил водитель грузового автомобиля 1992 года рождения. В Дептрансе уточнили, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего. В том числе будет проверяться, проходила ли машина технический осмотр.

Данные для аннулирования пропуска грузовика уже переданы. На месте ДТП работают оперативные службы. По предварительной информации, погибших нет.

Появилось видео ДТП с 14 машинами и грузовиком на МКАДе

Ранее сообщалось, что на 41-м километре внутренней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и нескольких легковых автомобилей. Момент ДТП попал на видео. Кадры опубликовал столичный Дептранс. Позже стало известно, что в аварии пострадали семь человек. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.

Обложка © chatgpt

