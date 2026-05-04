Причиной массового ДТП с 14 авто на МКАД стал отказ тормозов у грузовика
Причиной массовой аварии на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана стал отказ тормозной системы у грузовика. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По данным ведомства, эту версию озвучил водитель грузового автомобиля 1992 года рождения. В Дептрансе уточнили, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего. В том числе будет проверяться, проходила ли машина технический осмотр.
Данные для аннулирования пропуска грузовика уже переданы. На месте ДТП работают оперативные службы. По предварительной информации, погибших нет.
Ранее сообщалось, что на 41-м километре внутренней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и нескольких легковых автомобилей. Момент ДТП попал на видео. Кадры опубликовал столичный Дептранс. Позже стало известно, что в аварии пострадали семь человек. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.
Обложка © chatgpt