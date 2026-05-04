Причиной массового ДТП с 14 авто на МКАД стал отказ тормозов у грузовика

Причиной массовой аварии на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана стал отказ тормозной системы у грузовика. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, эту версию озвучил водитель грузового автомобиля 1992 года рождения. В Дептрансе уточнили, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего. В том числе будет проверяться, проходила ли машина технический осмотр.

Данные для аннулирования пропуска грузовика уже переданы. На месте ДТП работают оперативные службы. По предварительной информации, погибших нет.