Появилось видео ДТП с 14 машинами и грузовиком на МКАДе

На внутренней стороне 41-го километра МКАДа произошла массовая авария. Грузовик КамАЗ врезался в стоящие автомобили. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, публикуя видео происшествия.

Грузовик протаранил 14 машин на МКАДе. Видео © Telegram/ Baza

На кадрах видно жуткое столкновение, а также образовавшуюся на дороге пробку. Движение машин по трассе затруднено.

По предварительным данным, повреждения получили 14 машин. В результате ДТП пострадали три человека.Среди травмированных — двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.На месте работают экстренные службы. Обстоятельства столкновения выясняются.