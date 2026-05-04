Появилось видео ДТП с 14 машинами и грузовиком на МКАДе
На внутренней стороне 41-го километра МКАДа произошла массовая авария. Грузовик КамАЗ врезался в стоящие автомобили. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, публикуя видео происшествия.
На кадрах видно жуткое столкновение, а также образовавшуюся на дороге пробку. Движение машин по трассе затруднено.
По предварительным данным, повреждения получили 14 машин. В результате ДТП пострадали три человека.Среди травмированных — двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.На месте работают экстренные службы. Обстоятельства столкновения выясняются.
