Navai грозит иск от властей Москвы за снесённый светофор и езду без номеров

Рэперу Navai может грозить административная ответственность после ДТП на Ferrari в Москве. По данным телеграм-канала Baza, речь идёт о порче городской инфраструктуры и езде без номеров.

По статье о повреждении дорог, переездов или других дорожных сооружений музыканту может грозить штраф до 10 тысяч рублей. За управление автомобилем с нарушением правил установки регистрационных знаков предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трёх месяцев.

Также не исключён иск от городской администрации. Размер ущерба, нанесённого инфраструктуре после аварии, сейчас устанавливается.

Напомним, что Navai вылетел с дороги на Зубовском бульваре и снёс светофор. После ДТП его Ferrari оказался на тротуаре.