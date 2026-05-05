День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 16:36

Добромилова устроила «фотоохоту» на месте, где её сбил мотоцикл

Обложка © VK / Ксения Добромилова

Обложка © VK / Ксения Добромилова

Погибшая актриса и блогерша Ксения Добромилова устроила «фотоохоту» на байкеров на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, съёмку она планировала начать в 17:00. Добромилова собиралась фотографировать мотоциклы, которые двигались в обе стороны по улице.

«Во вторник прогнозируются жаркие погоды, а это значит, что ждёт пора новых фотографий», — написала Добромилова. Также в соцсетях она ранее говорила, что ради эффектных кадров ей нередко приходится рисковать жизнью.

Сначала олень, потом две машины: Жуткая цепочка ДТП унесла жизнь байкера
Сначала олень, потом две машины: Жуткая цепочка ДТП унесла жизнь байкера

Примерно через 50 минут после начала съёмки в неё влетел 32-летний Максим З. Он ехал на байке и выполнял проезд на одном колесе. После столкновения мотоциклист сам вылетел с байка и пролетел ещё несколько десятков метров. Добромилова получила тяжёлые травмы и скончалась.

Водитель байка был задержан на месте полицейскими. У него диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа, от госпитализации он отказался.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar