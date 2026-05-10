10 мая, 12:17

Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Омском, один ребёнок погиб

Обложка © Life.ru

Автобус, в салоне которого находились дети, попал в аварию в Омской области. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, погиб ребёнок.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика», — написал он.

ДТП произошло на трассе в сторону Тюкалинска.

Глава региона заверил, что пострадавшие полностью обеспечены как медикаментозной помощью, так и поддержкой психологов. Хоценко также отметил, что взял ситуацию под персональный надзор и возложил контроль за ней на трёх руководителей: это министр здравоохранения Дмитрий Маркелов, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава района Иван Куцевич.

Трое детей пострадали в ДТП с квадроциклом в Калужской области

Ранее сообщалось, что трамвай врезался в опору ЛЭП в Бийске, пострадали женщина и двое детей. Авария произошла на улице Мухачёва. Прокуратура региона начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Вероника Бакумченко
