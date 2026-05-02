Трое детей пострадали в ДТП с квадроциклом в Калужской области

Трое детей 2016 и 2018 годов рождения пострадали при столкновении квадроцикла с деревом в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, авария произошла на улице Центральной в деревне Иклинское Боровского округа. Водитель квадроцикла Linhai 2016 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате происшествия травмы получил сам юный водитель, а также его пассажиры — девушка 2018 года рождения и молодой человек 2016 года рождения. Всех троих доставили в больницу.

