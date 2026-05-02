В Орске две машины провалились в одну и ту же метровую яму под лужей

В Орске на улице Омской два автомобиля провалились в метровую яму, скрытую под лужей после дождя. Владелица первой попавшей в западню «Лады» рассказала, что выбраться помогли неравнодушные жители. Об этом сообщает телеграм-канал «ORSK.RU 18+».

Через несколько минут в ту же яму угодил ещё один автомобиль. Передняя часть машин ушла под воду, теперь предстоит оценить ущерб.

Местные жители предупреждают, что если днём яму ещё можно заметить, то ночью такая ловушка может привести к трагедии.