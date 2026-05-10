Два человека погибли в ДТП с автобусом из-за майского снегопада в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП на трассе «Подъезд к городу Когалым», в результате которого погибли два человека. Авария произошла утром 10 мая 2026 года на 48-м километре автодороги. Об этом сообщили в госавтоинспекции Когалыма.

В Югре автобус вылетал на встречку и врезался в иномарку, двое погибли. Видео © Telegram / Госавтоинспекция города Когалыма

По предварительным данным, водитель 1967 года рождения, управлявший «Нефазом», допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Haval, за рулём которого находился мужчина 1969 года рождения. На месте происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ещё трое человек получили травмы — двое находились в «Нефазе», один был пассажиром Haval. Пострадавших доставили бригадой скорой помощи в Когалымскую городскую больницу. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«Госавтоинспекция Югры напоминает водителям: во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями, соблюдайте скоростной режим, не нарушайте правила маневрирования, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. В случаях резкого ухудшения погодных условий необходимо полностью отказаться от поездок», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Омской области в ДТП со школьным автобусом, перевозившим детскую футбольную команду, пострадали девять человек, один ребёнок погиб. Авария произошла с участием «газели», в которой находились школьники, и грузового автомобиля.