Уголовное дело завели после ДТП со школьным автобусом под Омском
Обложка © VK/Управление МВД России по Омской области
В Омске возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, в котором ехали школьники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным регионального Минздрава, в аварии пострадали 10 человек, среди них семеро детей.
Один из пострадавших — 12-летний мальчик — погиб до приезда скорой помощи. Остальных пострадавших доставили в больницу. У них травмы различной степени тяжести.
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП и проверяют, насколько безопасно была организована перевозка детей.
Напомним, автобус, попавший в ДТП с грузовиком в Омской области, перевозил детей. Как сообщала в канале МАХ региональная прокуратура, дети возвращались после соревнований по волейболу и футболу. По данным СМИ, сопровождающего в салоне не было, поскольку школьники ехали на микроавтобусе. При этом в прокуратуре Омской области подчеркнули, что поездка была организована по правилам.
