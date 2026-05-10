Уголовное дело завели после ДТП со школьным автобусом под Омском

В Омске возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, в котором ехали школьники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным регионального Минздрава, в аварии пострадали 10 человек, среди них семеро детей.

Один из пострадавших — 12-летний мальчик — погиб до приезда скорой помощи. Остальных пострадавших доставили в больницу. У них травмы различной степени тяжести.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП и проверяют, насколько безопасно была организована перевозка детей.