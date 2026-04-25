Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 16:47

Элитный Porsche Taycan протаранил забор исторической усадьбы в Сокольниках

В московском районе Сокольники автомобиль Porsche Taycan врезался в забор старинной усадьбы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Элитный электрокар Porsche Taycan протаранил забор «дачи Берии» в Сокольниках. Видео © Life.ru

ДТП произошло в 5-м Лучевом просеке возле исторического здания, которое некоторые москвичи называют «дачей Берии». На фото с места происшествия видно, что элитная иномарка получила повреждения.

Усадьба была построена в начале XX века архитектором Самуилом Айзиковичем для купца первой гильдии П. Цигеля. В 1918 году здание национализировали. В разное время там располагались детский туберкулёзный санаторий, а также студия дубляжа и видеопроката ВПТО «Видеофильм».

Погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти уже двое, пострадавших – 25

Ранее в Мурманской области из-за метели произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей. Порывы ветра во время шторма достигали скорости 35 метров в секунду, что привело к разрушениям строений и объектов инфраструктуры. Метеорологические службы продлили действие штормового предупреждения, подчеркнув, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar