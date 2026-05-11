Мотоциклист без прав насмерть сбил 11-летнего мальчика в Ленобласти и погиб сам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik
В Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и 11-летнего ребёнка. Оба погибли на месте. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.
Авария случилась в воскресенье днём в посёлке Сиверский на шоссе Крамского. 38-летний водитель мотоцикла Honda совершил наезд на мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде, не спешившись, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
После столкновения мужчина потерял управление и врезался в столб. В результате происшествия оба — и ребёнок, и водитель мотоцикла — скончались на месте. Правоохранители установили, что у мужчины не было водительского удостоверения категории «А».
Также выяснилось, что в 2025–2026 годах он получил 19 штрафов за нарушение правил дорожного движения, из них 18 — за превышение скорости. В полиции сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве возбудили дело против байкера, сбившего насмерть актрису и фотографа Ксению Добромилову. Трагедия произошла на Большой Дорогомиловской улице, когда артистка устроила «фотоохоту» за мотоциклистами.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.