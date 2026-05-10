Байкер насмерть разбился в лобовом ДТП у Троице-Сергиевой Лавры

Вечером напротив Троице-Сергиевой Лавры на проспекте Красной Армии мотоциклист на большой скорости врезался во встречный автомобиль «Опель» и скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Очевидцы рассказали изданию, что до этого двое мотоциклистов, один из которых, предположительно, и стал впоследствии жертвой аварии, устраивали на этой же улице заезды на скорость. При этом они неоднократно проезжали мимо того самого места, где позже произошло смертельное столкновение.

Ранее жёсткое ДТП произошло в Серпухове: там после столкновения перевернулась скорая помощь. Авария случилась на улице Ленина в посёлке Большевик. Водитель автомобиля «чанган» врезался в скорую помощь, которая в тот момент не везла пациентов.