Сбившего актрису Добромилову байкера отправили под домашний арест
Байкера Максима З., сбившего актрису и фотографа Ксению Добромилову, отправили под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда. Мера пресечения будет действовать до 5 июня.
Максим З. Фото © Life.ru
Напомним, Ксения Добромилова, снимавшаяся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война», погибла накануне под колёсами мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице. Девушка, совмещавшая работу актрисой и фотографом, устроила «фотоохоту» на байкеров, когда 32-летний Максим З. на полном ходу врезался в неё.
Байкер, насмерть сбивший актрису Ксению Добромилову. Обложка © Life.ru