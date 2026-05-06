В Москве возбудили дело против байкера, сбившего насмерть актрису Добромилову

В Москве возбуждено уголовное дело против 34-летнего мотоциклиста, ставшего виновником смертельного ДТП. Инцидент произошел на Большой Дорогомиловской улице в районе дома №5.

Согласно официальному заявлению столичной Госавтоинспекции, в отношении мужчины ведется производство по части 3 статьи 264 УК РФ. Данная норма предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как установило следствие, на проезжей части водитель двухколесного транспорта совершил наезд на пешехода. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

По данным оперативных служб, погибшей оказалась фотограф и актриса Ксения Добромилова.

В настоящий момент подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. На месте трагедии продолжают работу сотрудники профильных ведомств и следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства случившегося.

Водителем байка оказался 32-летний Максим З. После столкновения сам байкер вылетел с мотоцикла и пролетел ещё около 50–100 метров. У Максима З. диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации он отказался. После аварии мужчину задержали на месте полицейские.