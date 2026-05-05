Момент смертельного наезда байкера на Добромилову во время «фотоохоты» попал на видео

Момент смертельного ДТП, в котором погибла актриса Ксения Добромилова, попал на видео. Кадры публикует «База».

Трагедия произошла на Большой Дорогомиловской улице в Москве. На кадрах видно, как мотоцикл сначала сбивает девушку, затем цепляет припаркованный у обочины автомобиль, после чего падает и закручивается на дороге.

Водителем байка оказался 32-летний Максим З. После столкновения сам байкер вылетел с мотоцикла и пролетел ещё около 50–100 метров. У Максима З. диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации он отказался. После аварии мужчину задержали на месте полицейские.